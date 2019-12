Coupe du monde des clubs - Monterrey bat Al-Sadd et affrontera Liverpool en demi-finale

(Belga) Liverpool sera opposé à Monterrey mercredi en demi-finale de la Coupe du monde des Clubs. Les Mexicains se sont en effet imposés 3-2 samedi à Doha face aux Qataris de Al-Sadd en quarts de finale.

Monterrey a fait la différence dès la première mi-temps grâce aux buts de Leonel Vangioni (23e) et de Rogelio Funes (45e+1). Peu après l'heure de jeu Baghdad Bounedjah a relancé les chances qataries (66e) avant que Rodolfo Pizarro ne redonne une avance de deux buts aux champions d'Amérique du Nord (77e). Abdelkarim Hassan a entretenu le suspense en marquant à la 89e mais le but de l'ancien eupenois n'a finalement pas servi à grand-chose. Dans l'après-midi, les Saoudiens de Al-Hilal se sont défaits de l'Espérance Tunis 1-0 et ont gagné le droit d'affronter les Brésilien de Flamengo dans l'autre demi-finale, prévue mardi. Al-Sadd et l'Espérance Tunis s'affronteront mardi pour la 5e place. C'est l'avant-dernière fois que la Coupe du Monde des clubs se joue sous sa forme actuelle. Dès l'été 2021, la Fédération mondiale de football (FIFA) organisera une Coupe du monde des clubs à 24 équipes. (Belga)