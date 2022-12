"Au revoir les Gaulois": le chambrage magistral d'un journal anglais... en plein cœur de Paris (vidéo)

Le quart de finale entre la France et l'Angleterre promet d'être électrique. La presse anglaise pèse de tout son poids pour lancer le duel très attendu entre Kylian Mbappé et Kyle Walker et pour faire monter la tension.

Les deux pays, ennemis historiques des temps anciens, s'affronteront samedi soir (20h) pour une place en demi-finale de la Coupe du monde. Avant le jour-J, le tabloïd The Sun a poussé le chambrage à l'extrême en allant provoquer les Français... à Paris !

Le journal a projeté sur des murs des photos de joueurs anglais avec des messages provocateurs tels que "Au revoir les Gaulois", "It's coming home" ou encore "Allez les Rosbeefs". Une vraie masterclass !