"Big Dave" est une star: ces joueurs anglais veulent adopter un chat errant qui s'est invité dans leur hôtel (vidéo)

L'Angleterre et la France s'affronteront ce soir à 20h. Un quart de finale de Coupe du Monde de haut vol, sans doute l'affiche la plus attendue et que devraient jouer John Stones et Kyle Walker. L'arrière droit aura même une mission très spéciale, puisqu'il devra tenter de bloquer les offensives de Kylian Mbappé.

Mais pendant la préparation de cette rencontre, une décision a été prise. Depuis le début du tournoi, John Stones et Kyle Walker ont noué une drôle d'amitié avec un chat errant, venu se réfugier dans le camp de base de la formation britannique. Ce dernier a immédiatement séduit l'équipe, qui l'a appelé Dave. "Le jour où on est arrivés, on s'est assis à une table. Une minute plus tard, Dave est apparu. Depuis lors, chaque jour, il s'assied avec nous et attend sa nourriture", a précisé Stones à ce sujet. Dave est devenu si populaire qu'il est devenu, sur les réseaux sociaux, la mascotte des Three Lions.

Il était donc envisagé de l'adopter si l'Angleterre gagnait la Coupe du Monde. Mais selon la fédération anglaise, après un échange avec la société de protection des animaux, le duo a opté pour une adoption quoi qu'il arrive. Il faut dire qu'il était bien connu des services animaliers, qui l'ont soigné à la patte après une bagarre avec un autre félin. Ils ont tout organisé, mais Stones et Walker doivent encore décider qui sera le nouveau maître du petit chat, qui ira donc vivre en Angleterre dès la fin du tournoi.