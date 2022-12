"C'est jour de fête": l'ambiance monte à Marrakech avant la demi-finale historique face à la France

"C’est jour de fête à Marrakech et dans tout le pays", rapporte notre envoyée spéciale Hanan Harouch. L’équipe de football du Maroc joue ce soir le match le plus important de son histoire contre la France en demi-finale de la Coupe du monde. La presse nationale y croit et titre ce matin "Le grand rêve" ou "Yes we can".

"Vous ne croisez pas un seul Marocain qui vous dit qu’il ne regardera pas le match ce soir", ajoute notre journaliste.

Ce match historique sera suivi par des centaines de milliers de personnes dans la grande ville maghrébine et des millions à travers le monde. "Lors du match entre le Portugal et le Maroc, les autorités avaient dénombré 200.000 personnes dans les rues du centre-ville et s’attendent à encore plus de monde et encore plus de folie", ajoute notre journaliste.

"Les Marocains devraient manger du coq ou du poulet, en clin d’œil aux Français", conclut-elle avec un sourire en coin.