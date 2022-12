"C'est le plus grand fils de... du football": un ex-international français démonte Emiliano Martinez et ses célébrations (photos)

Héros national en Argentine après la séance de tirs au but de la finale face à la France, Emiliano Martinez ne se fait pas que des amis hors d'Argentine. Ces célébrations polémiques et ses multiples chambrages ont énervé pas mal de monde dans la planète football.





Et s'il y en a un à qui ça n'a pas plus du tout, c'est Adil Rami. Dans sa story Instagram, le champion du monde 2018 est revenu sur les provocations du gardien d'Aston Villa. "C'est le plus grand fils de... du monde du football", a-t-il notamment écrit.

En plus de cette déclaration électrique envers Martinez, l'ex-défenseur de l'OM estime que Yassine Bounou, le gardien marocain, aurait dû recevoir la récompense du meilleur gardien de la compétition. Il a également insisté sur le fait que Kylian Mbappé aurait "traumatisé" le gardien argentin.

Comme on dit dans ces cas-là, ces deux ne partiront pas en vacances ensemble.