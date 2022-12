"CAMPEON DEL MUNDO": un commentateur argentin fait le buzz après le sacre de son équipe (vidéos)

Le sport est probablement ce qui véhicule le plus d'émotions dans le coeur des humains. Ce n'est pas Andres Cantor qui dira le contraire.

Célèbre commentateur argentino-américain, Cantor était derrière son micro dans le stade Lusail pour (faire) vivre le match le plus important de sa vie. Lorsque Gonzalo Montiel inscrit le tir au but décisif et sacre l'Argentine, le commentateur n'en croit pas ses yeux.

La voix tremblante, il exulte. Le rêve d'un homme, d'une nation et d'une vie vient de se réaliser. "Argentina compeone del Mundo", répète inlassablement l'homme de 59 ans.

Né en Argentine, Andres Cantor est parti rejoindre les États-Unis et travaille pour la chaîne hispanophone Telemundo. Une émotion immense et partagée par tout un peuple.