"Désole d'avoir reporté ton rêve": Neymar dévoile les messages touchants de ses équipiers après l'élimination du Brésil (photos)

Neymar a-t-il définitivement dit au revoir à la Coupe du Monde ? Impossible de l'affirmer aujourd'hui, mais les larmes de la star brésilienne après l'élimination surprise contre la Croatie peuvent le laisser croire. Le joueur du PSG, qui aura 34 ans lors de la prochaine édition, n'a pas caché qu'il n'était pas encore certain de continuer son aventure en équipe nationale.

Sur Instagram, il a désormais décidé de voler au secours de ses équipiers. Comment ? En exposant les messages qu'il a échangé, dans les jours qui ont suivi l'élimination, avec bon nombre d'entre eux. On y découvre notamment un message émouvant de Rodrygo, qui a raté l'un des tirs au but. "Désolé pour tout et pour avoir reporté ton rêve", a écrit le jeune joueur du Real Madrid, que Neymar a décidé de chambrer en réponse. "Pourquoi tu demandes pardon, tu es fou ? Seuls ceux qui frappent ratent. En revanche, je t'apprendrai à frapper", a-t-il plaisanté.

Marquinhos, qui a raté le penalty décisif, s'est aussi exprimé auprès de son ami. "Je voulais vraiment faire les choses bien, put***", a écrit le défenseur. "Juste pour te dire que je suis fan de toi, qu'un penalty ne changera pas ce que je pense de toi?", lui a envoyé Neymar. Thiago Silva a lui dévoilé ses émotions, ayant du mal à se contenir. "?J'ai tout le temps envie de pleurer. Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas croire que nous avons perdu. Je ne peux pas le croire. Chaque fois que je me souviens, ça me donne envie de pleurer", a-t-il écrit à Neymar.

La superstar a justifié son geste par le fait qu'il voulait démontrer que tous les joueurs brésiliens avaient été impliqués dans ce tournoi et que tout le monde était encore dévasté par l'élimination.