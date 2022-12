"VIVE LA BAGUETTE!!!": la France se qualifie en demi-finales et les internautes explosent de joie

La France et l'Angleterre s'affrontent ce dimanche pour la dernière place en demi-finale encore en lice dans cette Coupe du monde. Un match entre deux nations qui se sont fait la guerre pendant des siècles.

La France se qualifie pour les demi-finales !

L'Angleterre obtient un deuxième penalty, mais Harry Kane le rate ! Il envoie la balle 5 mètres au-dessus de la cage de Lloris.

Olivier Giroud remet la France aux commandes et c'est toute la France qui respire de nouveau. Giroud devient, seul, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

La France souffre de plus en plus. Les occasions anglaises se succèdent et la pression s'accentue de plus en plus.

Antoine Griezmann commet une faute légère sur Phil Foden et TOUT le banc anglais s'est levé pour réclamer une seconde carte jaune pour le Français. L'arbitre siffle la faute, mais laisse le carton dans sa poche.

Harry Kane marque sur penalty ! Les deux équipes sont à égalité et tout redevient possible. Le but de Kane, son 53e, fait de lui le co-meilleur buteur de la sélection anglaise avec Wayne Rooney.

On a repris depuis une minute et Ousmane Dembélé prend un carton jaune pour un tacle appuyé sur Jude Bellingham. Les Français ne sont pas contents.

Ça va faire débat ! Harry Kane est accroché à l'entrée du rectangle, la VAR vérifie s'il n'y a pas penalty. Rien n'est sifflé alors que la faute était flagrante. Les Anglais crient à la corruption, les Français jubilent.

"L'arbitre quand l'Angleterre reçoit des fautes évidentes"

"Le VAR ne fonctionnera jamais quand ce sont des clows qui jugent les fautes"

Harry Kane envoie un missile en direction de la lucarne française, mais Lloris est attentif et sort le tir de son coéquipier en club d'une magnifique parade.

La France ouvre le score d'une superbe frappe d'Aurélien Tchouaméni.

La rencontre a débuté !

Les supporters français sont très chauds. Certains ressortent même les tensions vieilles de plus de 200 ans.