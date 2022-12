"Il s'est chié dessus": le gardien argentin enfonce encore le clou en allumant un jeune joueur français (vidéo)

Emiliano Martinez ne s'arrête plus. Le gardien argentin était déchaîné dès le coup de sifflet final de la finale de la Coupe du Monde, célébrant son titre de meilleur gardien avec un geste provocant avant de chambrer ouvertement plusieurs joueurs des Bleus. Ce fut notamment le cas de Kylian Mbappé, qu'il a transformé en poupée le temps des célébrations à Buenos Aires.

Mais il a récidivé en ciblant cette fois Aurélien Tchouaméni. Ce dernier avait manqué son tir au but après un geste audacieux de Martinez, qui avait jeté le ballon à plusieurs mètres du joueur français pour le déconcentrer. Et cela a fonctionné. De quoi réjouir l'Argentin. "Je savais que le garçon allait être nerveux. J’ai essayé de le jouer mentalement en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté. Il s’est cchié dessus", a-t-il déclaré devant une foule de supporters argentins.

Pas certain que Tchouaméni apprécie.