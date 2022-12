"Qu'on leur donne le trophée directement": les Brésiliens atomisent la Corée du Sud, les réseaux sociaux s'enflamment (DIRECT)

Ce Brésil - Corée du Sud clôture ces huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Neymar, incertain, est bien là !

Le Brésil fait peur

4-0 alors que la mi-temps n'est pas encore sifflée, le Brésil est en train d'écrabouiller la Corée du Sud.

Neymar, le roi du penalty

En convertissant ce pénalty, Neymar continue à enfiler les buts dans cette discipline. En effet, le Brésilien n'en rate quasiment jamais !

Et c'est déjà 2-0 !

Vinicius Jr. ouvre la marque pour le Brésil et on a bien sûr droit à la petite danse... qui ne plait pas à tout le monde ! Et tout de suite après, Neymar fait le break sur penalty ! Incroyable !

L'arbitre ne fait déjà pas l'unanimité

Clément Turpin, l'arbitre français, est au sifflet, et ça ne plait pas aux suiveurs habitués du championnat de France.

Neymar est bien là !

Incertain après sa blessure à la cheville survenue lors du premier match de poule face à la Suisse, le génie brésilien est bien là et sera même titulaire... mais les réseaux sont inquiets.

Brésil: Alisson - Militao, Silva, Marquinhos, Danilo - Casemiro, Paqueta, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr.

Corée du Sud: Kim - Kim, Kim, Kim, Kim - Hwang, Jung, Hwang, Lee - Son, Cho