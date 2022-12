"Il y a un aspect mystique qui est en faveur de l'Argentine": avec Messi et l'oeil du "Dieu" Diego Maradona, l'Albiceleste peut-elle le faire?

Quel suspens pour cette finale ! Entre France et Argentine, il est très difficile de pronostiquer qui l'emportera et "Dans le Vestiaire", on en débat.

Nos consultants, pas tous d'accord sur le nom du futur vainqueur se rejoignent pourtant sur un point : l'Argentine, avec Messi et l'âme de Maradona qui plane sur ce groupe a l'aspect "historique" avec elle.

"Lionel Scaloni, le coach argentin, a profité de la mort de Maradona", lance Marc Delire. "Il y a quand même une église en Argentine qui célèbre Maradona ! Ici, Messi est sur Terre et c'est lui le lien entre Maradona et le peuple argentin et Scaloni l'a bien compris et il fait tout pour que ça se passe comme ça". Mais notre consultant, qui voit la France l'emporter, tient à nuancer : "Johan Cruyff disait : "Si Dieu existait, il n'y aurait que des matchs nuls", et c'est pour ça que je ne crois pas en Dieu".

"Cet aspect mystique est en faveur de l'Argentine", reprend Thomas Chatelle. "Vous savez très bien que l'aspect émotionnel compte beaucoup en sport. Demain, le contexte va beaucoup jouer". Sous-entendu que pour le dernier match de Messi en Coupe du Monde, il doit pouvoir la gagner.