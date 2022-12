"J'ai eu les larmes aux yeux": Rafael Nadal confie avoir été "ému" de voir Lionel Messi atteindre son but ultime

Quand une légende en admire une autre.

Rafael Nadal, légende du tennis mondial, est un grand fan de football et plus particulièrement du Real Madrid. Pourtant, ça ne l'a pas empêché d'être heureux pour Messi et sa Coupe du monde remportée, lui qui a pourtant porté les couleurs du rival du Real Madrid pendant plus de 15 ans.

Dans un entretien accordé à AS, le tennisman espagnol explique même "avoir pleuré" lorsque Messi a inscrit son deuxième but en finale de Coupe du monde. "Qu’un aussi grand joueur gagne le dernier titre qui lui manquait, avec tout ce que cela représente pour l’Argentine, cela m’a semblé juste. J’ai apprécié et été ému quand Messi a marqué le 3e but, j’ai eu les larmes aux yeux. Ce qui était émouvant, c’était de voir quelqu’un d’aussi grand atteindre ce qu’il cherchait après avoir tellement souffert pour y parvenir", a expliqué le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem.

Beau joueur, l'Espagnol s'est également dit "désolé" pour ses amis Français, et a signalé que s'il pouvait, il "ferait venir demain Kylian Mbappé au Real Madrid" : "J’espère le voir à Madrid dans le futur. J’aimerais qu’il soit là dès cette saison, mais le Real est dans une bonne position dans toutes les compétitions et joue un football fantastique selon moi".