"J'assume la responsabilité": Harry Kane sort du silence après l'élimination (photo)

"Totalement vidé", écrit Harry Kane sur Twitter au lendemain de l'élimination en Coupe du monde.

Mené 1-2, les Three Lions ont eu l'occasion de recoler au score, mais le capitaine a complètement raté son penalty. Un fait de match capital qui a forcément fait énormément parler dans la presse. Il assume son échec. "On a tout donné et ça se résume à un petit détail dont j'assume la responsabilité. Il n'y a pas à s'en cacher, ça fait mal et il faudra du temps pour s'en remettre mais ça fait partie du sport."

"Maintenant, il s'agit d'utiliser l'expérience pour être mentalement et physiquement plus fort pour le prochain défi. Merci pour tout le soutien tout au long du tournoi - cela signifie beaucoup", conclut le joueur de Tottenham.