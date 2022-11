"Je suis le meilleur coach de cette planète": le sélectionneur espagnol explique pourquoi il DOIT se définir comme le meilleur

Luis Enrique, sélectionneur de l'Espagne, a donc bien confiance en lui.

En conférence de presse juste après avoir annoncé sa liste de 26 joueurs pour le Mondial, qui débutera dans quelques jours, l'ex-technicien du Barça s'est lancé dans une longue explication après une question d'un journaliste sur la façon dont il gérait la critique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est lâché.

"Mes joueurs doivent adhérer à mes idées"

"Comment pourrais-je douter de mes capacités ? Avec toutes les critiques et tous ces coachs limogés toutes les 15 minutes, il faudrait en plus que je doute ? Je suis le meilleur entraîneur de cette planète, sans aucun doute pour moi", a-t-il assené.

En continuant : "Si je dois convaincre mes joueurs d'adhérer à ma cause et mes idées, et qu'ils me voient douter... Il n'existe pas un meilleur coach que moi dans l'histoire du football ! Ce n'est évidemment pas vrai, mais je le crois", explique-t-il, avec un brun d'ironie dans ses propos.

La méthode Coué a donc toujours de beaux jours devant elles : premiers éléments de réponse dans quelques jours avec le premier match de l'Espagne face au Costa Rica.