"La France, la Belgique et l'Argentine": ce joueur brésilien place les Diables Rouges parmi les favoris de la Coupe du monde

L'attaquant de Tottenham Richarlison a cité les Diables Rouges parmi les favoris de la Coupe du monde au Qatar, lors d'une interview accordée à Eurosport samedi. Le Brésilien de 25 ans espère néanmoins conquérir le sixième titre mondial de la Seleçao, "et nous allons tout donner pour cela", a-t-il déclaré. "Mais il y a encore de bonnes équipes avec la France, championne sortante, la Belgique et l'Argentine, vainqueur de la Copa America".

Le Brésil est le grand favori pour de nombreux observateurs et Richarlison espère contribuer à la victoire de son équipe, pour sa première Coupe du monde. "Est-ce que nous allons gagner ? Je ne sais pas. Mais nous allons tout donner pour cela", a déclaré l'attaquant, qui a inscrit 17 buts en 38 matches avec le Brésil depuis ses débuts en 2018.

"Je préfère travailler dans le calme, faire notre boulot et ce tous les jours. L'entraîneur national Tite nous prépare d'excellente manière à la Coupe du monde. Nous faisons partie des équipes les plus fortes et nous voulons impressionner dans les semaines à venir. Après tout, nous sommes le Brésil. Nous avons une grande histoire, nous n'avons jamais manqué une Coupe du monde et nous voulons honorer ce statut. Nous voulons honorer le maillot de la Seleçao. Mais nous ne sommes pas la seule bonne équipe. La France, la Belgique et l'Argentine disposent également d'une excellente sélection. L'Argentine nous a quand même battus en finale de la Copa America l'année dernière."

Le Brésil ouvrira sa Coupe du monde jeudi contre la Serbie. Suivront ensuite des confrontations avec la Suisse le 28 novembre et le Cameroun le 2 décembre dans le groupe G.