"La France va gagner demain": Marc Delire en est persuadé, les Bleus seront champions du monde

Demain, aux alentours de 18 heures, nous saurons qui sera le grand vainqueur de ce Mondial 2022 entre la France et l'Argentine. Dans le Vestiaire, les avis se confrontaient, Marc Delire voyant la France l'emporter, tandis que Thomas Chatelle voyait plutôt l'Argentine s'imposer.

"La France va gagner demain, car elle a le meilleur entraîneur du monde, qui sait ce que "gagner" veut dire et qui va avoir les moyens de sa politique", explique Marc Delire. Si Lionel Messi fait peur à tout le monde côté français, pour notre consultant, Didier Deschamps aura la clé.

"Mbappé, le futur meilleur joueur du monde"

"Il a Messi en face de lui, mais il a, chaque fois, trouvé une solution. Il va faire croire à l'Argentine qu'elle a le match en main, mais ce sera seulement le match, car la coupe elle sera dans les siennes et il a Kylian Mbappé, celui qui sera le futur meilleur joueur du monde".

Face à lui, Thomas Chatelle voyait l'Albiceleste l'emporter. "Car la passion l'emportera sur la raison", débute-t-il. "Tout un peuple, tout le monde entier est derrière eux, derrière un joueur. L'Argentine a trouvé un équilibre, du gardien de but jusqu'à Messi et toute l'équipe est derrière lui. Cette équipe-là est capable de battre une France très décevante et qui aurait dû perdre contre le Maroc".

Thomas Chatelle explique aussi qu'il trouve pour l'instant Mbappé "pas du tout impressionnant".