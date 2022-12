"La troisième étoile n'est plus très loin": nos consultants sont sous le charme de la France, et les voient aller très loin (vidéo)

En ayant battu le Sénégal, l'Angleterre va s'offrir un quart de finale de gala contre les champions du monde en titre français. Si ce match reste indécis, tant Français et Anglais ont bien entamé leur compétition, nos consultants du Vestiaire ont une petite préférence.

"En n'ayant pas les deux titulaires au milieu, Kanté et Pogba, ce sont les deux remplaçants, Rabiot et Tchouaméni, qui deviennent les révélations du tournoi !", s'exclame Marc Delire. "Les étoiles sont alignées pour la France, ils en ont déjà deux et la troisième n'est plus très loin", affirme-t-il.

"Ils ont un style bien clair cette année", analyse Johan Walem. "Sur les flancs, ça va vite, le flanc gauche avec Mbappé et Hernandez, c'est incroyable, Dembélé sur l'autre flanc, c'est également monstrueux".

"Benzema se blesse, et Giroud pète le record : la chatte à Dédé, je veux bien, mais il en a combien des chats ? Ça ronronne de partout !", s'amuse Marc Delire. "Ils sont forts, ils sont vraiment forts".

Retrouvez tous les épisodes du Vestiaire juste ici.