"Un vol", "Le meilleur match": un penalty litigieux de Ronaldo, 5 buts et les réseaux sociaux s'enflamment (DIRECT)

Portugal-Ghana, c'était LE premier choc de la journée. Un duel qui a pris une tournure inattendue en seconde période, avec 5 buts, de quoi faire exulter les réseaux sociaux. On revit le match !

3-2: le match est complètement dingue

C'est un scénario totalement inattendu, alors que le Ghana fait 3-2 juste après la sortie de ROnaldoo

Le Portugal plante deux buts coup sur coup

Joao Felix d'abord, Leao ensuite: le Portugal fait la différence à la perfection.

Le Ghana sauve les meubles

Et immédiatement, après un penalty litigieux, les réactions sont savoureuses sur l'égalisation ghanéenne.

Le Portugal ouvre le score sur un penalty litigieux

Et les réseaux sociaux explosent.

Il ne se passe toujours rien

Et sur les réseaux non plus, on ne la trouve pas folle, cette rencontre.

Le coach portugais prend cher

Fernando Santos est un peu la cible des réseaux sociaux.

Un premier acte qui n'a pas séduit grand monde

On s'ennuie, sauf sur les réseaux sociaux. Ou presque.

But annulé de Ronaldo: les réseaux explosent

Une faute de CR7 signalée, un but annulé dans la foulée: le cocktail explose et les réseaux s'emballent directement.

Le Portugals rend une pâle copie

Le Portugal, blague à part, ne rassure pas vraiment depuis le début de la rencontre.

Le roi du Tweet

On ne trouvera pas de plus belle ironie.

Premier raté pour Ronaldo

Et directement, les trolls sortent de chez eux. On en rigolerait presque.

De son côté, André Ayew est chambré

32 ans d'âge, mais un ressenti de l'avoir vu jouer 25 coupes du monde.

Après Lionel Messi, forcément, Ronaldo attire les regards

Sans aucune surprise, sur les réseaux sociaux, c'est Ronaldo qui attire déjà l'attention. Va-t-il porter son équipe jusqu'au titre ?