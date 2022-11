"Mon fils est à la Coupe du Monde !": ce joueur canadien monte au jeu et fait exulter sa maman (vidéo)

Sam Adekugbe a connu cette semaine sa toute première rencontre en Coupe du monde. Le joueur canadien est monté au jeu contre la Belgique et a fait le bonheur de sa maman, qui ne s'est pas cachée sur les réseaux sociaux.

Dans sa vidéo, on la voit bondir et crier de bonheur en observant son fils. "Mon fils est à la Coupe du Monde ! Mon fils est à la Coupe du Monde", lance-t-elle, sourire aux lèvres et très émue.

Des images géniales, qui résument bien l'esprit d'un grand tournoi comme la Coupe du Monde.