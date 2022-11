"Nous espérons que ce sera une fête": la fan Zone de Doha accueille ses premiers supporters

Alors que la coupe du monde a officiellement commencé, les premiers supporters sont déjà arrivés au Qatar. Avec une Fan Zone aménagée pour l'occasion, des centaines de nationalités différentes seront présentes pour fêter ce grand événement de sport.

C'est un pays en liesse qui s'est levé ce matin. Pour sa première coupe du monde en tant que pays organisateur, le Qatar a mis les petits plats dans les grands. Le pays aurait investi 200 milliards d'euros pour l'organisation de la compétition. La journaliste Laxmi Lota, présente sur place, explique : "Les Qatariens sont très enthousiastes".

Pendant toute cette coupe du monde, plus d'un million de supporters sont attendus. Et pour accueillir ces nombreux touristes venus supporter leur équipe nationale, une Fan Zone impressionnante a été mise sur pied. À noter qu'avec les hôtels internationaux, ce sera le seul endroit où les supporters pourront boire de l'alcool.

Qui dit coupe du monde, dit pronostics. Et à Doha, on croit aux chances du pays. "Tout est possible" explique une habitante de Doha. Réponse ce soir avec la première affiche, Qatar-Equateur.