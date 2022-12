"On a tous la gueule de bois": la presse anglaise n'en revient toujours pas de l'élimination face à la France (photos)

L'Angleterre et la France se sont livré un duel intense qui a tourné en faveur des Français, en quarts de finale de la Coupe du monde. Au lendemain de cette défaite, la presse britannique est dépitée.

L'Angleterre a échoué à rejoindre le dernier carré de la Coupe du monde. Les hommes de Gareth Southgate ont livré une prestation de très haut vol, mais n'ont pas su concrétiser leurs occasions dans les moments cruciaux, notamment ce penalty raté d'Harry Kane.

Au lendemain de l'élimination, la presse britannique se réveille avec la gueule de bois. "Merde!" titre le Daily Star, en français. "L'Angleterre est éliminée de la Coupe du monde après un penalty horrible d'Harry Kane, on a tous la gueule de bois (...) Est-ce que ça pourrait être pire ? Oh, on doit aller faire les courses de Noël...", écrit le quotidien sur sa première page.

Tireur malheureux d'un penalty désastreux, alors que le score était de 1-2 en faveur des Français, Harry Kane est pointé du doigt par ses compatriotes. "La douleur d'Harry", "Coeur brisé pour Harry", titrent The Sun et The Observer. Deux tabloïds qu'on a déjà connu plus virulents.

Car pour les Anglais, le principal responsable de cette défaite, c'est l'arbitre.

Outre Manche, Wilton Sampaio, l'arbitre brésilien de la rencontre, est copieusement critiqué pour plusieurs décisions très controversées : un éventuel penalty non sifflé sur Harry Kane, une faute non sifflée sur Bukayo Saka quelques secondes avant le premier but français et une flopée d'autres petites décisions qui ont agacé les sujets de Sa Majesté au plus haut point.

Il n'empêche que l'Angleterre est éliminée et devra attendre au moins quatre ans de plus avant d'espérer mettre fin à l'attente d'un nouveau sacre mondial, le premier depuis 1966.