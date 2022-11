"Qu'il implore Dieu que je ne le rencontre pas": un boxeur mexicain veut démolir Lionel Messi après la défaite contre l'Argentine

L'Argentine a su rectifier sa mauvaise entrée dans la compétition. Après la défaite surprise 1-2 contre l'Arabie Saoudite, l'Albiceleste a pris le meilleur sur le Mexique (2-0) et garde ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Après la rencontre, Lionel Messi a échangé son maillot avec un joueur mexicain et a ramené le maillot de celui-ci dans le vestiaire argentin. Euphoriques, les Sud-américains ont lancé un chant de victoire auquel le septuple Ballon d'Or a pris part.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir le natif de Rosario pousser légèrement le maillot mexicain avec sa chaussure en l'enlevant. Un geste qu'à très mal pris Canelo Alvarez, détenteur des quatre ceintures mondiales des super-moyens. "Qu'il implore Dieu que je ne le rencontre pas !", a tweeté le champion furieux.

Selon le boxeur, Messi a "manqué de respect" envers tout le peuple mexicain avec son geste. Et si certains internautes ont tenté de lui apporter la contradiction, le boxeur n'a pas lâché la bride, prêt à défendre "sa patrie" et "son identité".

Parmi les internautes, un certain Sergio Aguero. L'ancien coéquipier de Messi en sélection nationale a tenté d'expliquer le geste de son ami. "Monsieur Canelo, ne cherchez pas d'excuses ou de problèmes, vous ne connaissez sûrement pas ce qu'il se passe dans un vestiaire de football. Les maillots sont toujours sur le sol après la fin des matchs à cause de la sueur et si vous regardez bien, il fait le mouvement pour retirer sa chaussure et le touche accidentellement."