"L'Uruguay est horrible à voir": le Portugal bat une pauvre Uruguay et les réseaux sociaux se déchainent

Quel choc entre l'Uruguay et le Portugal ! Sur les réseaux, on a décrié la façon de jouer des Urugauyens, et on s'est gentiment moqué de CR7.

2-0 et c'est plié

Bruno Fernandes y va de son doublé en inscrivant un joli pénalty, sifflé pour une faute de main de Gimenez. La façon de tirer de Fernandes ne fait cependant pas encore l'unanimité.

Un courageux !

Alors qu'un homme a réussi à rentrer sur le terrain avec un drapeau LGBT+ sur lui...

Ronaldo bien évidemment... quoique ?

L'éternel Cristiano ouvre le score... ou pas. Personne n'est sûr qu'il ait bien touché le ballon !

Le style de jeu de l'Uruguay ne fait pas l'unanimité.

Comme à leur habitude, les Uruguayens mettent du coeur et vont au charbon. Un jeu assez agressif qui ne plaît pas à tout le monde sur les réseaux...

Le coup dur pour les Portugais !

Nuno Mendes, le latéral du Paris Saint-Germain doit sortir blessé. Il est sorti du terrain en larmes.

Une louche... particulière

Alors que Ronaldo éblouit le stade de ses dribbles, son coéquipier William Carvalho a un peu plus de mal. Il a tenté une louche dans un style assez particulier et ça a bien fait rire les réseaux.

Incroyable CR7

Quand on pensait avoir tout vu avec Ronaldo : le voilà qui fait des passes de l'épaule désormais !

Des choix qui divisent

Le coach de la sélection portugais, Fernando Santos, est assez critiqué. Auteur d'une entrée tonitruante contre le Ghana, marquant même un but, Rafael Leao, le tonique attaquant de l'AC Milan, est encore sur le banc.

Quel choc !

C'était l'un des matchs les plus attendus de cette phase de groupes. Le Portugal affronte l'Uruguay ce soir, et les réseaux sociaux s'attendent à un grand match et veulent, surtout, un grand Ronaldo.

Les compositions

Portugal: Costa - Cancelo, Dias, Pepe, Mendes - Carvalho, Bernardo Silva, Neves - Fernandes, Ronaldo, Joao Felix

Uruguay: Rochet - Olivera, Coates, Godin, Gimenez - Bentancur, Vecino, Valverde - Nunez, Cavani, Guillermo