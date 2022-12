"Toujours les Européens qui gagnent": la déclaration de Mbappé qui fait enrager l'Argentine

Éliminés de manière précoce en huitième de finale de la dernière Coupe du monde par la France, les Argentins auront à cœur de prendre leur revanche contre les Tricolores, dimanche, en finale du Mondial.

Ces dernières heures, l'animosité des Sud-américains est montée d'un cran envers l'équipe de France et particulièrement Kylian Mbappé. La faute à une déclaration que le natif de Bondy avait faite il y a quelques mois, lors de sa prolongation au PSG.

"L’avantage qu’on a, les Européens, c’est qu’on joue toujours entre nous et on a des matches de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que les dernières Coupes du monde, si vous regardez, ce sont toujours les Européens qui gagnent."

Des mots qui restent en travers de la gorge de ses futurs adversaires qui vont tout faire pour démentir ces propos.

Le dernier vainqueur non-européen du Mondial est le Brésil lors de l'édition 2002, il y a 20 ans déjà. Mbappé avait à peine deux ans et demi.