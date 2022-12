13.000 supporters arrivent au Qatar... gratuitement: l'incroyable cadeau de la fédération marocaine

Le Maroc jouera un match absolument historique, demain soir, contre la France. Ce duel des demi-finales de Coupe du Monde peut offrir à la formation marocaine une place en finale, la toute première de son histoire et de l'histoire du football africain. Il fallait donc faire en sorte que le stade soit aux couleurs nationales.

Pour y parvenir, la fédération marocaine a mis le paquet. Selon RMC Sport, 13.000 places ont été mises à disposition des supporters, et ce totalement gratuitement. Ils sont donc des milliers à avoir sauté sur l'occasion, se rendant à Doha depuis hier. Ils n'ont pas toujours réservé d'hôtel et dorment aux alentours du stade, avec des maillots et des drapeaux marocains, prêts à encourager les Lions de l'Atlas.

Royal Air Maroc a embrayé en prévoyant 30 vols spéciaux entre Castablanca et Doha jusqu'à demain. Tout le Maroc sera à fond !