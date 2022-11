28 degrés dehors, 20 dedans: la climatisation a été lancée dans le stade pour le premier match du Mondial

C'est une information signée RMC Sport: le stade du match d'ouverture de la Coupe du Monde est bel et bien climatisé. Les canons d'air frais se sont mis en route pour rafraîchir l'enceinte, pourtant à ciel ouvert. Si l'air extérieur est à 28 degrés, les températures dans l'enceinte, au niveau de la pelouse et des tribunes, oscille entre 20 degrés par endroits et 25 pour d'autres.

Selon le Dr Saud Abdulaziz Abdul Ghani, professeur d'ingénierie et concepteur du système, l'utilisation de cette climatisation sera bien réelle, mais elle ne sera pas permanente et doit permettre de jouer au football dans des conditons omptimales. "Une température de 24°C en soirée est totalement supportable pour jouer au football. On étudiera précisément, pour chaque rencontre, si cela mérite l'utilisation de la climatisation, surtout pour les matchs en journée", a-t-il confirmé pour RMC Sport. Cela signifie que la climatisation ne s'activera qu'en cas de température supérieure aux 24 degrés annoncés.

L'utilisation de cette climatisation avait déjà fait polémique, notamment en matière écologique.