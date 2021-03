Ronaldo s'explique enfin sur sa coupe de cheveux au Mondial 2002

Dans une interview accordée à Sports Illustrated, le Brésilien Ronaldo s'est expliqué sur la coupe de cheveux qu'il arborait à partir des demi-finales de la Coupe du monde 2002 en Corée du sud et au Japon.

Rappelez-vous: en 2002, Ronaldo avait permis au Brésil de remporter la Coupe du monde en Corée du sud et au Japon. Pas à lui tout seul, mais presque, avec ses 8 buts dont deux inscrits en finale contre l'Allemagne.

Mais le double Ballon d'Or (1997 et 2002) s'était également fait remarquer par sa coupe de cheveux à partir des demi-finales: crâne quasi entièrement rasé avec une petite touffe sur le devant.

Dans une grande interview accordée à Sports Illustrated, il s'est expliqué sur cette coupe. Il dit l'avoir fait pour détourner l'attention des médias brésiliens sur ses pépins physiques. "Alors j'ai fait la coupe de cheveux. J'ai vu mes coéquipiers et leur ai demandé: 'Vous aimez?' Ils ont répondu: 'Non, c’est horrible! Arrête ça!' Mais les journalistes ont vu ma coupe de cheveux et ont oublié la blessure".