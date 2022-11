Le Brésil vient à bout de la Suisse et prend son ticket pour les huitièmes de finale (photos)

Le Brésil s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football après sa victoire 1-0 sur la Suisse lors de la deuxième journée du groupe G, lundi, au stade 974 de Doha, au Qatar. Casemiro a inscrit l'unique but de la rencontre à la 83e minute.

Dans l'autre match du groupe, le Cameroun et la Serbie se sont quittés sur un partage 3-3 et comptent 1 point chacun. Le Brésil compte 6 points et valide son ticket pour les huitièmes de finale. La Suisse reste deuxième avec 3 points, le Cameroun et la Serbie suivent avec 1 point chacun. Lors de la dernière journée, le 2 décembre, le Brésil rencontrera le Cameroun et la Suisse défiera la Serbie.

