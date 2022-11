C'était tendu: la poignée de main glaciale entre Cristiano Ronaldo et un équipier au Portugal (vidéo)

L'ambiance n'est pas idéale dans la sélection portugaise. La superstar de l'équipe, Cristiano Ronaldo, paye quelque peu ses propos explosifs sur son club de Manchester United, comme il a pu s'en rendre compte au moment du rassemblement de l'équipe nationale, qui prépare la Coupe du Monde au Qatar.

Dans une vidéo publiée par la fédération, on voit Ronaldo saluer Bruno Fernandes, qui est aussi son équipier en club. La poignée de main entre les deux hommes est absolument glaciale, avec un Ronaldo qui semble stupéfait par les propos de son collègue, dont on ne connaît pas la teneur. Mais on peut s'attendre à ce que cette ambiance négative provienne de l'interview de Ronaldo.

CR7 a tenté de rassurer dans la foulée sur Instagram, avec une photo de groupe plus joyeuse après le premier entraînement.