Chaos total dans le vestiaire de la Serbie: un joueur est accusé d'avoir couché avec la femme d'un coéquipier

C'est une ambiance tendue qui règne actuellement dans le vestiaire de la Serbie. L'équipe nationale jouera sa qualification pour les huitièmes de finale à 20h contre la Suisse, dans une rencontre qu'ils abordent avec l'obligation de s'imposer pour avoir une chance de passer. Mais la préparation de la rencontre n'est pas optimale.

En effet, plusieurs médias serbes ont annoncé que l'absence de Dusan Vlahovic contre le Cameroun était due à une aventure étonnante. Le joueur de la Juventus aurait en effet couché avec Ana Cakic, la femme du deuxième gardien de la sélection, à savoir Rajkovic. Le tout aurait évidemment jeté un froid dans le groupe et le coach aurait alors décidé de se passer des services de son attaquant.

En conférence de presse, Dusan Vlahovic a décidé de faire taire les rumeurs. "Mon nom est traîné dans la boue. Tout le monde a lu et entendu ce qui est écrit. Je tiens à dire que je préfère ne pas parler de telles absurdités. Les gens qui ont raconté cette histoire étaient ennuyés ou frustrés. Ce sont des gens sans CV qui n'arrivent à rien dans leur vie et je ne veux pas qu'ils fassent ça sur mon dos. J'avais espéré que tout le monde soutiendrait l'équipe, surtout pour un match aussi important. Mais maintenant, on est obligé de parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le football. La raison pour laquelle je n'ai pas pu jouer contre le Brésil et le Cameroun, c'est parce que je n'étais pas assez en forme", a-t-il affirmé devant les médias.

Il devrait logiquement réintégrer le groupe ce soir contre la Suisse. Drôle d'atmosphère...