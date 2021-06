Coupe du monde 2030: l'Espagne et le Portugal officiellement candidats

L'Espagne et le Portugal ont présenté vendredi à Madrid leur candidature conjointe à l'organisation de la Coupe du monde 2030, avant un match amical entre les deux nations.



"Les gouvernements de l'Espagne et du Portugal souhaitent exprimer leur souhait et leur promesse d'accueillir le Mondial de 2030", peut-on lire dans un texte de soutien à la candidature ibérique signé par les chefs de gouvernement portugais Antonio Costa et espagnol Pedro Sanchez, en présence du roi d'Espagne Felipe VI et du président de la République portugais Marcelo Rebelo de Sousa.



"Aujourd'hui, nous signons l'engagement des deux fédérations à travailler ensemble pour une Coupe du monde de football", a déclaré le président de la fédération portugaise, Fernando Gomes, au stade Metropolitano de Madrid.



Les deux nations s'y affrontent jeudi soir en préparation de l'Euro et pour marquer le centenaire du premier match officiel des Portugais, une défaite 3-1 face à l'Espagne en décembre 1921.



Le projet d'une candidature hispano-portugaise, pour l'édition qui marquera le centenaire de la Coupe du monde, était déjà sur les rails, après un accord signé en octobre dernier entre les deux fédérations.



La Fifa doit se prononcer en 2024 sur le ou les pays qui accueilleront la Coupe du monde 2030 et succèderont au trio Canada/Etats-Unis/Mexique, choisi pour organiser l'édition 2026.



Deux autres candidatures conjointes pourraient concurrencer Espagnols et Portugais: l'une du Royaume-Uni et de l'Irlande, l'autre du quatuor Argentine/Chili/Paraguay/Uruguay. Les pays sud-américains entendent rendre hommage à la première édition en 1930, déjà organisée en Uruguay et remportée par le pays hôte contre son voisin argentin.