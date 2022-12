Craquage au Mondial: l'arbitre de la finale règle ses comptes avec les Bleus en montrant une étonnante image (photo)

Szymon Marciniak ne comptait pas se laisser faire. Depuis le 18 décembre, l'arbitre polonais est la cible de toutes les critiques en France, où son arbitrage de la finale de la Coupe du Monde est violemment critiqué. Ce dernier se voit reprocher d'avoir accordé le troisième but argentin malgré la présence de remplaçants sur le terrain, à l'opposé de la phase. Ils ont aussi critiqué certaines décisions sur des penaltys ignorés et L'Equipe avait même jugé sa prestation médiocre, lui donnant la note de 2/10.

Agacé par ces critiques en série, le Polonais a décidé de briser le silence. Il a donc organisé une conférence de presse, mettant un terme à toutes les spéculations et répondant frontalement aux Bleus. "Les Français n'ont pas mentionné cette photo, où vous pouvez voir comment il y a sept Français sur le terrain lorsque Mbappé marque un but", montrant une image de tout le banc français présent sur la pelouse au moment d'un but. "Quel a été l'impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain ? Il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz. Des amis, des grands arbitres de France, m'ont écrit. La réception était super. De nombreux professionnels et footballeurs nous ont envoyé des félicitations. Kylian Mbappé a dit que nous étions des super arbitres", a poursuivi le Polonais, visiblement énervé par la situation.

Cette finale de Coupe du Monde va faire parler un bon moment.