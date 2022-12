Des frissons: à 3h30 du matin chez eux, les Australiens explosent pour la qualification de leur équipe (vidéo)

Les supporters australiens ont bien du courage : à cause d'un décalage horaire énorme entre le Qatar et l'Australie, les fans des Socceroos doivent veiller tard la nuit pour pouvoir suivre les exploits de leur équipe.

Et exploit, il y a bien eu : en battant le Danemark 0-1, les Australiens retrouveront les huitièmes de finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2006. Sur ces images, on peut voir la folie qu'a provoquée le but des Australiens, alors qu'il était...3h30 heure locale !

La magie du Mondial, c'est ça !