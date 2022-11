Humilié par ses "faux supporters", le Qatar décide de supprimer leur "indemnité journalière"

Il y a quelques jours, les autorités qataries ont récolté une volée de moqueries pour avoir fait venir des "faux supporters".

Quelques jours plus tard, le très sérieux journal britannique The Guardian dévoile que ces supporters, qui ont été recrutés et recevaient une prime pour jouer leur rôle, ont été avertis qu'ils ne seraient plus payés.

"Le Fan Leader Network est un programme géré par l'agence qatarie responsable de la Coupe du monde. Il a recruté des supporters du monde entier, offrant le voyage, l'hébergement et une place à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde en échange d'enthousiasme et de contenu positif sur les réseaux sociaux. Mais le Guardian peut révéler qu'un paiement journalier pour la nourriture et les boissons, dont dépendaient certains supporters, a été annulé au moment même où les fans faisaient leurs bagages pour se rendre dans le Golfe", révèle le média.

Cette décision d'annuler les paiements aux supporters recrutés viendrait du fait que les autorités qataries n'aient pas digéré les critiques venant des vidéos postées sur les réseaux sociaux où l'ont pouvoir voir de nombreuses personnes d'origine d'Asie du Sud défiler avec des maillots de sélections européennes.

Voici le message qu'ont reçu les supporters concernés, rapporté par le Guardian : "En raison des récents développements dans les médias, nous tenons à protéger nos fans visiteurs des déclarations erronées et mal informées concernant les fans recevant un paiement pour le voyage. En conséquence, l'indemnité journalière ne sera malheureusement plus versée. L'allocation était destinée à augmenter légèrement vos fonds personnels pour vous aider à prendre des rafraîchissements pendant votre séjour."

Ce n'est pas la première fois que les dirigeants du pays hôte reviennent sur leurs promesses. La dernière fois remonte à... hier. Lorsque la décision d'interdire l'alcool dans les stades a été prise.