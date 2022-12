Il l'a fait: Neymar s'offre un record avec le Brésil et rejoint la légende Pelé dans l'histoire de la sélection

Neymar a rejoint Pelé comme meilleur buteur de l'histoire du Brésil en ouvrant le score vendredi lors de la prolongation du quart de finale du Mondial-2022 contre la Croatie, son 77ème but en sélection.

Il est à l'origine du mouvement ayant conduit à ce but, s'appuyant successivement sur Rodrygo puis Paqueta avant de dribbler le gardien Dominik Livakovic (105e+1) qui l'avait mis en échec quatre fois en seconde période. Il s'agit du second but dans ce Mondial de Neymar, qui avait marqué sur pénalty contre la Corée du Sud en huitième de finale (4-1).

Contre les Coréens, il revenait dans l'équipe après avoir manqué les deux derniers matches de poule en raison d'une entorse de la cheville droite survenue contre la Serbie en ouverture du tournoi. Dans une époque où les sélections jouent plus souvent, Neymar a rejoint Pelé à sa 124e sélection. La légende avait marqué ses 77 buts en 92 sélections, de 1957 à 1971.

Le palmarès de "Ney" est toutefois encore bien loin de celui d'"O Rei", actuellement hospitalisé, le seul footballeur vainqueur de trois Coupes de monde (1958, 1962, 1970).

La star du Paris SG est toujours en course pour sa première étoile, la sixième du Brésil, attendue au pays du "futebol" depuis le dernier sacre en 2002.