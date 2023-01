Il l'admet aisément: Harry Kane est hanté par l'image de son penalty raté face à la France au Mondial

Quelques semaines plus tard, Harry Kane a toujours l'image gravée en tête d'une action qui aurait pu changer l'histoire de son pays.

Défaite en quart de finale du dernier Mondial par la France, l'équipe anglaise n'est pas passée loin de créer l'exploit lors de cette confrontation. Alors que le score était de 1-2 pour la France, un peu contre le cours du jeu tant les Anglais impressionnaient, Harry Kane reçoit l'occasion d'égaliser, sur penalty.

Ayant déjà inscrit le premier but anglais sur penalty, l'Anglais peut avoir confiance. Cependant, cette fois-là, il expédie le ballon deux mètres au-dessus du but d'Hugo Lloris et quelques minutes plus tard, l'Angleterre sera éliminée du tournoi.

Interviewé par l'Evening Standard, le buteur anglais est revenu sur cette action douloureuse. "C'était un moment difficile pour moi, mais cela fait partie du football, des hauts et des bas de notre sport", explique-t-il d'abord, avant d'admettre que cette image le hantera à vie.

"Je m'en souviendrai probablement pour le reste de ma vie, mais cela fait partie du jeu. Cela ne va pas m'affecter en tant que joueur ou en tant que personne. Je vais continuer à travailler dur pour m'améliorer", finit-il.

En attendant, une magnifique occasion de ramener l'Angleterre sur le toit du monde est passée...