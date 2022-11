Il n'a pas touché: Adidas confirme que Cristiano Ronaldo n'a pas marqué contre l'Uruguay (photos)

Cristiano Ronaldo a célébré avec beaucoup d'entrain le premier but portugais inscrit face à l'Uruguay, mardi, dans le groupe H du Mondial 2022. Pourtant, celui-ci a été attribué par la FIFA à Bruno Fernandes, et la décision a été confirmée grâce à l'analyse des capteurs présents dans le ballon.

Ronaldo a semblé montrer qu'il avait effleuré le ballon de la tête sur le centre de Bruno Fernandes qui a permis au Portugal de prendre les commandes dans son match contre l'Uruguay. 'CR7' aurait ainsi inscrit son neuvième but en Coupe du monde, égalisant la légende portugaise Eusebio. Mais la Connected Ball Technology présente dans tous les ballons Al Rihla produits par Adidas pour la compétition a effacé tout doute à propos d'une potentielle déviation de l'ancien attaquant de Manchester United.

"Nous pouvons affirmer avec certitude qu'il n'y a pas eu de contact entre Cristiano Ronaldo et le ballon sur le premier but", a expliqué le porte-parole d'Adidas. "Aucune force externe sur la balle n'a pas être mesurée comme le démontre l'absence de 'battement' dans nos mesures et dans le graphique relatif. Le capteur IMU 500hz dans le ballon nous permet d'être très précis dans notre analyse."

Bruno Fernandes, qui a ensuite inscrit le but du 2-0 sur pénalty, n'a pas accordé énormément d'importance à l'identification de l'auteur du but. Il a cependant reconnu: "Ronaldo est un attaquant, et il cherche à marquer des buts."