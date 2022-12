Il va devoir se calmer: l'entraineur d'Emiliano Martinez lui envoie un petit coup de pression et le met en garde

Le champion du monde devra vite redescendre sur terre.

Alors qu'Emiliano Martinez, gardien de la sélection d'Argentine, fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, que ce soit pour ces arrêts en finale ou pour ces multiples provocations envers l'Équipe de France et Kylian Mbappé, il y en a un à qui cela plaît moyennement.

Et cette personne, c'est son entraîneur en club, l'Espagnol Unai Emery. Sous contrat avec Aston Villa, Martinez devra donc bientôt redescendre de son petit nuage pour se concentrer sur les échéances à venir avec son club. Son coach compte bien lui rappeler.

S'il a débuté son constat par des compliments en expliquant que son gardien a été "formidable" et que les fans de Villa étaient tous "fiers de lui", il a fini par lui remonter légèrement les bretelles.

"Quand vous ressentez une grosse émotion, c’est difficile de se contenir, mais je vais parler avec lui la semaine prochaine à propos des célébrations et du respect. Je le respecte là-bas, il est en équipe nationale. Ensuite, il sera avec nous et ce sera notre responsabilité. On pourra en parler ", analyse-t-il.

Petite pression.