L'Angleterre, froide et réaliste, écarte le Sénégal et retrouvera la France en quart (photos)

Alors que les Sénégalais étaient bien en jambes et dominaient la première période, ils sont pourtant rentrés au vestiaire avec un retard de deux buts dans la valise. L'Angleterre, précise et réaliste, a profité de ces deux premières belles actions pour scorer et déjà avoir 1 pied en quart de finale. Les buts ont été inscrits par Henderson et Kane.

En seconde mi-temps, les Anglais alourdiront encore un peu plus le score, via Saka, score qui reste sévère pour les Sénégalais.

En quart, nous aurons donc droit à un alléchant Frane-Angleterre. La rivalité, historique, entre les deux pays laisse entrevoir un affrontement qui sera électrique !

(c) Belga Images