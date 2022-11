L'Argentine est déjà en feu: le but monstrueux d'Angel Di Maria à trois jours de la Coupe du Monde (vidéo)

L'Argentine, considérée comme l'une des équipes favorites à la Coupe du Monde qui débute ce dimanche, a écrasé les Émirats arabes unis, hier soir, en match amical. Ce duel de préparation a tourné à la démonstration, avec un succès 0-5.

Un homme a particulièrement brillé: Angel Di Maria. Le joueur de la Juventus a terminé le match avec deux buts et une passe décisive. L'un de ses buts fait le tour du monde, avec une volée surpuissante qui n'a laissé aucune chance au gardien. On notera aussi le but, en plus d'un assist, de Lionel Messi.

L'Argentine affrontera l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne dans son groupe.