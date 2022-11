La Belgique peut déjà se qualifier, un match digne d'une finale à 20 heures: découvrez le programme du jour au Mondial

C'est aujourd'hui que nos Diables Rouges affrontent le Maroc dans un match capital dans ce groupe F : si le Belgique l'emporte, elle sera qualifiée pour les huitièmes de finale. Si elle ne remporte pas la mise, on peut s'attendre à un troisième match sous haute tension contre le vice-champion du monde croate. Les Belges seront sur le terrain à 14 heures pour affronter le Maroc, qui n'avait pas pu faire mieux qu'un 0-0 contre la Croatie lors de leur premier match.

Ils étaient peu nombreux ceux qui avaient prévu que l'Allemagne jouerait sa survie dans le Mondial 2022 de football dès son deuxième match de poule. C'est pourtant ce qui attend la nation quadruple championne du monde dimanche soir (20h00 belges) à Al Khor. Et sa tâche s'annonce "kolossale" face à l'Espagne qui peut, elle, obtenir son billet pour les huitièmes de finale en cas de victoire. La "Roja" a pris un malin plaisir à renverser la Mannschaft depuis 1988, date de leur dernière défaite. Les Allemands n'ont pas oublié la punition (6-0) reçue le 17 novembre 2020 à Séville.

Un Allemagne - Espagne de feu

L'Allemagne espère s'inspirer du dernier Euro. Après un revers inaugural face à la France, elle avait rejoint les huitièmes de finale. Elle devra pour se faire renforcer son secteur défensif qui a pris l'eau en fin de match contre les Japonais vainqueurs 1-2. Joshua Kimmich pourrait reculer d'une ligne et retrouver la place de ses débuts sur la droite de la défense. L'Espagne, motivée par sa plantureuse victoire initiale (7-0 face au Costa Rica), veut poursuivre sa marche en avant.

"C'est comme une finale, parce que si on gagne, on sera qualifié. Et puis l'adversaire te motive beaucoup. Ce sera un test pour voir comment le groupe gère cela", a commenté le sélectionneur espagnol Luis Enrique. Dans le même groupe, le Japon pourrait prendre une très belle option sur les huitièmes de finale s'il prend trois points contre le Costa Rica dimanche en début de programme (11h). Un succès nippon mettrait encore davantage les Allemands dos au mur avant de défier la 'Roja'.

Dans la poule F, en plus du duel Belgique-Maroc qui débutera à 14h, le match entre la Croatie et le Canada se tiendra dans la foulée (17h) au stade international de Khalifa, à Al-Rayyan. Les Croates se sont contentés d'un partage 0-0 contre le Maroc mercredi, tandis que les Canadiens se sont inclinés 1-0 devant les Diables Rouges (1-0). Une défaite des 'Canucks', de retour en Coupe du monde après 36 ans d'attente, scellerait déjà leur sort.