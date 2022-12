La France a effectué... 7 changements pendant la finale: avait-elle le droit?

C'est un détail qui intrigue les fans attentifs. Pendant la finale de la Coupe du monde, la France a effectué un total de 7 changements sur l'ensemble des 120 minutes de jeu (prolongations comprises). Mais la question se pose, avait-elle le droit ?

Le règlement est clair : les équipes ont droit à cinq changements lors des 90 minutes de temps réglementaire et un sixième, si le match va aux prolongations.

Reste qu'après avoir fait sortir Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann puis Théo Hernandez durant les premières 90 minutes, ainsi qu'Adrien Rabiot, Raphaël Varane et Jules Kouné durant les prolongations, Didiers Deschamps a effectué sept changements. Un de plus que les six prévus dans le règlement.

L'explication provient du même règlement, de la circulaire n°21 de l’IFAB (l'instance qui régit les règles du football) plus précisément. Cette règle dit qu'une équipe peut avoir un changement supplémentaire en cas de commotion cérébrale.

C'est ce qui est arrivé à Adrien Rabiot. Le Français, sonné après un choc avec Alvarez, a pû laisser sa place à Youssouf Fofana sans que ce changement ne soit compté dans les six initiaux.