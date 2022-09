Le Cameroun champion du monde ? La légende Samuel Eto'o y croit dur comme fer

Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise de football à de grandes ambitions. Trop grandes ?

Battu 2-0 par la modeste équipe d'Ouzbékistan, le Cameroun de Samuel Eto'o n'a pas l'air en grande forme à quelques semaines de la Coupe du monde. Pourtant, l'ancien joueur du Barça, il n'y a rien à craindre : il croit dur comme fer aux chances de son équipe au Qatar.

"La défaite ? Ce n’est pas le plus important pour nous. Ce que nous voulions voir, nous l’avons vu. Et pour la première fois, j’ai souhaité voir l’équipe du Cameroun perdre, sachant que nous avons notre objectif qui est : partir de la compétition le 18 décembre à Doha (jour de la finale du Mondial). Donc vous allez mieux comprendre, quand je vous dis partir de la compétition le 18, ça veut dire que notre objectif, nous ne nous le perdons pas de vue. Parce que c’est possible", a expliqué le dirigeant.

Avant d'ajouter : "Mais le plus important pour nous est notre première finale, bien évidemment, c’est le 24 novembre à Doha (pour l’entrée en lice au Mondial contre la Suisse). Cette équipe partira de Yaoundé, avec le rêve, comme toutes les autres nations, d’aller gagner. Après ? La Coupe du monde écrira son histoire".

Pour arriver à cet objectif un peu fou, le Cameroun devra d'abord s'extirper de son groupe, composé de la Suisse, de la Serbie et du Brésil. Pas évident, dit comme ça.