Le Maroc pour l'exploit, le Portugal devra se méfier de valeureux Suisses: découvrez le programme du jour au Mondial

L'Espagne et le Portugal, deux prétendants au titre, devront se méfier respectivement du Maroc et de la Suisse, bien décidés mardi à déjouer les pronostics en confirmant leur belle dynamique, en huitièmes de finale du Mondial-2022 au Qatar.

Favorite du groupe E avec l'Allemagne, l'Espagne a tenu son rang contrairement aux Allemands, évincés du tournoi dès le premier tour. Mais la Roja s'est toutefois fait souffler la première place par le Japon, en s'inclinant 2-1 face aux 'Samurai Blue' jeudi dernier.

Victorieuse de l'édition 2010, mais éliminée au premier tour et en huitièmes lors des deux suivantes, la sélection espagnole devra passer l'obstacle marocain pour voir les quarts (16h00).

Les Lions de l'Atlas, à nouveau qualifiés en huitièmes après 36 ans d'attente, sont l'une des sensations de ce début de Mondial. Ils ont fini en tête du groupe F devant les Croates, finalistes en 2018, et ont ainsi poussé vers la sortie les Belges, demi-finalistes en Russie.

Les deux équipes figuraient dans le même groupe lors de la Coupe du monde 2018 et les Marocains avaient tenu en échec les Espagnols 2-2. "Ils ont beaucoup de très bons joueurs, et collectivement, ils sont aussi très forts. On s'attend à un match très dur", a prévenu dans un entretien à l'AFP l'Espagnol Carlos Soler qui retrouvera face à lui Achraf Hakimi, son coéquipier au Paris SG.

Le Portugal devra se méfier de ces redoutables Suisses

Dans la soirée (20h00), le Portugal affrontera la Suisse lors d'une confrontation inédite en Coupe du monde. Mais les deux équipes se sont croisées en juin dernier en Ligue des nations. A Lisbonne, les Portugais avaient infligé un 4-0 aux Suisses, avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo. Mais la Suisse s'était imposée 1-0 à Genève une semaine plus tard.

Sacré champion d'Europe en 2016, le Portugal n'a plus atteint les quarts de finale d'un Mondial depuis 2006. La Suisse, abonnée aux huitièmes en Coupe du monde depuis trois éditions, veut franchir ce cap comme elle l'a fait lors du dernier Euro, en faisant tomber les champions du monde français.

Premier joueur à avoir marqué au moins une fois lors de cinq éditions différentes d'un Mondial, en réussissant un penalty contre le Ghana lors du premier match, Cristiano Ronaldo n'a plus retrouvé le chemin du but depuis. Son équipe s'est même inclinée sur le fil lors de son dernier match de groupe contre la Corée du Sud (2-1). Les Suisses ont, eux, battu les Serbes (3-2) au terme d'un match à rebondissements.