Le Nostradamus des temps modernes ? Un supporter argentin avait prévu le dénouement de la finale du Mondial 2022...il y a 7 ans

Alors que l'Argentine a fêté ses champions du monde pendant plusieurs jours et que l'euphorie commence tout doucement à retomber, les twittos sont retombés sur un tweet assez légendaire qui date de 2015.

Dans ce message qui date de 2015, un fan avertit : "Le 18 décembre 2022, Lionel Messi, 34 ans, va remporter la Coupe du monde et devenir le plus grand joueur de tous les temps. Revenez vers moi dans 7 ans".

Le lendemain de la finale, le fan de Messi a donc posté un message, laissant éclater sa joie de voir sa prédiction se réaliser. Petite erreur cependant, Lionel Messi a bien 35 ans, et non 34, mais on lui pardonne aisément...

"Je suis le mec le plus heureux du monde", explique-t-il notamment.

Prédiction digne de Nostradamus ou simple coup de bol, le tweet est devenu tout simplement viral. Messi et l'Argentine sont bien devenus champions du monde ce dimanche 18 décembre. En ce qui concerne le titre de "plus grand joueur de tous les temps", cela reste un débat ouvert, mais il est vrai que l'Argentin a fait un grand pas dans cette direction dimanche dernier...