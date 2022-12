Lionel Messi revient sur la défaite contre l'Arabie Saoudite: "Une épreuve très dure"

Un but, deux assists et une qualification pour la finale de la Coupe du monde : Lionel Messi était un homme heureux au moment de se présenter devant la presse. L'Argentin, très démonstratif sur ses émotions depuis le début de la compétition, a confirmé qu'il prend "énormément de plaisir".

"Je prends énormément de plaisir. Je me sens bien, je me sens fort à chaque match. Nous faisons de grands sacrifices. Lors du match précédent, nous avons disputé une prolongation et aujourd'hui, il y avait de la fatigue. Nous allons chercher des forces dans des endroits insoupçonnés. Nous avons fait un match sérieux, nous l'avions bien préparé", jubile le septuple Ballon d'Or.

"Sur le plan personnel, je suis heureux sur ce Mondial. Je prends énormément de plaisir et j'ai la chance de pouvoir aider le groupe pour faire avancer les choses. Ce groupe est très intelligent. Il sait lire les moments pendant chaque match. C'est un groupe intelligent qui sait souffrir quand il faut souffrir. Il y a un très bon staff technique, qui ne laisse rien au hasard, sur chaque détail de chaque rencontre. Cela nous aide. A chaque instant, on sait quoi faire."

"Le premier match (défaite face à l'Arabie saoudite) fut un coup très dur. Nous sortions de 36 matches sans défaite. Commencer ainsi contre un adversaire contre lequel on ne pensait pas perdre, a été une épreuve très dure pour ce groupe. Mais il a démontré qu'il était fort. Il a avancé match par match. Ce que nous avons fait était difficile, car chaque match était une finale. On a joué cinq finales, on en a gagné cinq. Espérons que ce soit le cas de la prochaine... En interne, on était très confiant parce qu'on connaît ce groupe. On a perdu le premier match sur des détails, et cela nous a fait grandir", conclut le joueur du PSG.