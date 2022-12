Lukaku sera-t-il le sauveur de la nation ? Découvrez notre préface de Croatie - Belgique (photos)

C'est le jour que toute la Belgique attend... ou redoute. Face à la Croatie, les Diables sont obligés de gagner pour pouvoir se qualifier sans sortir les calculettes. Un match nul pourrait suffire en fonction du match du Maroc, mais une défaite éliminerait définitivement les Diables de ce Mondial 2022. Découvrez les trois joueurs que l'on souhaite mettre en avant à l'occasion de cette rencontre.

Il va briller: Romelu Lukaku, celui que tout le monde attend

Absent lors de la rencontre contre le Canada, et seulement monté au jeu quelques minutes contre le Maroc, Romelu Lukaku a été le grand absent du côté des Diables, et cela s'est ressenti. Devant, Michy Batshuayi a sauvé les meubles contre le Canada avant de complètement s'éteindre contre les Marocains. S'il n'est absolument pas certain que Romelu ait 90 minutes dans les jambes ce jeudi, sa présence dès le coup d'envoi aura une importance non-négligeable. Et s'il était là, le sauveur de la nation ?

On y croit : Eden Hazard, un grand joueur pour un grand match

Il est l'une des bonnes (et rares) surprises de ce Mondial du côté belge. Annoncé cuit, carbonisé, fini, Eden Hazard a su rassurer sur son état de forme, livrant deux belles prestations lors des deux premières rencontres de nos Diables. Surpris d'avoir été remplacé si rapidement contre le Maroc, Eden avait expliqué se sentir "bien" lors des interviews d'après-match. S'il retrouve ce niveau et que le reste de l'équipe suit, on peut croire à l'exploit !

On n'y croit pas : Axel Witsel, un match qui ne lui convient pas

Ne nous méprenons pas : Axel Witsel est l'un des tauliers de cette génération et son implication en équipe nationale a toujours été irréprochable. Seulement, depuis le début de la compétition, Axel ne parvient pas à faire des différences : passes latérales ou vers l'arrière, le jeu neutralisateur et simple du Liégeois ne correspond pas à ce genre de rencontre, où il faut absolument marquer. Axel Witsel est l'un des meilleurs milieux lorsqu'il s'agit de ne pas perdre la balle. Seulement, ici, il s'agira de l'envoyer vers l'avant et de la mettre au fond des filets. Une association au milieu avec De Bruyne pourrait permettre à Witsel de lui laisser la tâche créative.