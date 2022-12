Maroc-Portugal, un choc qui fait vibrer Bruxelles: les deux camps se charrient déjà avant le coup d'envoi (vidéo)

La Coupe du Monde se poursuit avec les deux derniers quarts de finale. Sur le coup de 16h, le Portugal affrontera le Maroc dans une affiche surprise. En Belgique, les deux pays disposent d'une belle communauté, ce qui donne à ce duel un attrait un petit peu particulier.

Et dans les deux camps, on y croit: les Marocains prédisent une victoire 1-0 ou 3-1, tandis que la jeune Portugaise interrogée par nos journalistes parle d'un succès... 7-0 ou 7-1. Réponse sur le coup de 17h45, au plus tôt.