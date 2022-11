"Pardonne-moi Messi !": Lionel Messi s'est réveillé, a marqué et a fait rugir de bonheur les réseaux sociaux

Suivez cette rencontre importantissime pour l'Argentine avec les réactions, parfois folles, des réseaux sociaux !

Voilà le deuxième !

Et encore une fois, c'est un but de classe mondiale. Enzo Fernandez brosse une frappe du droit qui vient mourir dans la lucarne d'Ochoa ! L'Argentine lance son tournoi !

Le gooooooolazo de Messi !

Sur une inspiration de génie, Lionel Messi ouvre le score !

Messi n'est pas dans son match...

Alors qu'un coup franc à distance idéal se présentait devant Lionel Messi, l'Argentin envoie son tir bien au-dessus du but de Memo Ochoa. Sur les réseaux, on se moque allègrement.

Match de boxe ou de foot ?

Pour l'instant, les duels font rage entre Mexicains et Argentins et ce, au profit du jeu. C'est un match très hâché auquel on a droit ce soir.

De Paul patine

Rodrigo De Paul, garde du corps de Messi dans cette équipe argentine, passe à côté de son début de rencontre, et évidemment, les réseaux sociaux ne le loupent pas.

L'ambiance est au rendez-vous

Dans un stade archi-comble, les supporters des deux pays font beaucoup, beaucoup, de bruit pour supporter leurs équipes.

D'autres en seraient ravis...

Si la majorité des fans de foot voudraient voir Messi continuer la compétition, d'autres, pas fan de l'Argentin se moqueraient bien d'une élimination précoce du génie argentin.

Et si Messi sortait déjà de la compétition ?

En cas de défaite, ce soir face au Mexique, Lionel Messi, pour son dernier Mondial, pourrait être déjà éliminé dès la deuxième journée. Sur les réseaux, on ne veut pas y croire !

Les compositions

Argentine: Martinez - Montiel, Otamendi, Martinez, Acuna - Di Maria, de Paul, Rodriguez, Mac Allister - Messi, Martinez

Mexique: Ochoa - Gallardo, Moreno, Montes, Araujo, Alvarez - Chavez, Guardado, Herrera - Vega, Lozano