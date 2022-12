Notre journaliste se fait chambrer en plein direct: "Il kiffe les mamies"

Une mamy argentine avait fait le buzz après la victoire de son équipe en huitième de finale contre l'Australie. Armée de son drapeau, elle était allée faire la fête avec les autres habitants de son quartier. Une vidéo qui n'avait pas échappé à l'œil d'RTL Sport et que Renaud Terreur a présentée dans Le Vestiaire.

Quelques jours plus tard, la revoilà dans les rues, toujours avec son drapeau. Mais cette fois, la tenue a drastiquement changé, ce qui ne manque pas de faire rigoler l'équipe du Vestiaire. "Elle a bien évolué", constate Marc Delire. "Mamy se laisse aller", s'amuse Anne Ruwet.

La présentatrice va d'ailleurs s'amuser à faire un comparatif entre deux personnes de son équipe : Marc Delire et Renaud Terreur. "Marc s'extasie devant Ivana Knoll, la Croate et Renaud lui c'est plus le style mamie. Il kiffe les mamies de la Coupe du monde. Il est un peu cougar", explique Anne, provoquant l'hilarité générale.

"Elle a quelque chose. Il y a un dynamisme chez cette mamy argentine", avance encore notre présentatrice pour enfoncer encore un peu plus le clou.

Décidément pleine d'inspiration, Anne Ruwet va lancer un défi à notre journaliste : "Renaud, ta mission c'est de nous retrouver une vidéo de mamie si l'Argentine gagne. Tu prends son numéro".

"Je ferai le max", assure Reandu Terreur.

La légende veut qu'il ait déjà acheté son billet pour l'Argentine afin de rencontrer sa mamie préférée.